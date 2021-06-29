Milyonerlerin sayısı ilk kez 20 milyonu geçti

Dünyada net serveti 1 milyon doların üstündeki kişilerin sayısı geçen yıl yüzde 6,3 artarak 20 milyon 800 bine yükseldi.

Danışmanlık şirketi Capgemini’nin analizine göre milyonerlerin toplam servetinin tutarı ise yüzde 7,6’lık artışla yaklaşık 80 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

DW Türkçe’nin haberine göre, dünyada en fazla milyonerin bulunduğu ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Almanya ve Çin olarak sıralandı. Bu dört ülkedeki milyonerler, dünyadaki toplam milyonerlerin yüzde 63’ünü oluşturdu. En büyük artış ise en az 30 milyon dolarlık net servete sahip olan ve “süper zenginler” olarak tabir edilen kesimde gerçekleşti. Bu kesimin sayısı da yüzde 9 oranında arttı.