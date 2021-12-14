Mimarlar Odası’ndan “Zammaraton”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi zamlara ve hayat pahalılığına karşı “Zammaraton” isimli görselleştirme yarışması düzenleyecek. Yarışmaya 17-25 Aralık 2021 tarihleri arasında başvurulabilecek. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi zamlara karşı yarışmayla sanatsal tepki vereceklerini açıkladı.

“Zammaraton” yarışması düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi yarışmayı web sayfasından 17 Aralık’ta ilân edecek, eserlerin teslimi için ise son tarih 25 Aralık 2021 olarak belirlendi. 17-25 Aralık arasında 1 hafta içerisinde gerçekleşecek yarışmanın amacı şöyle tanımlandı: “Ekonomik kriz, dolar ve euro kurlarındaki yükseliş ile yaşanan değer kaybı, alım gücünün zayıflaması ve zamlar gündelik yaşamı ve kentsel mekânın üretimini doğrudan etkilemektedir. Üst üste yapılan zamlar adeta bir maratona dönüşürken her alanda yaşamsal sıkıntılara neden olmaktadır. Bu kapsamda görselleştirme yarışması düzenlenerek yaşanan bu durumun sanat yoluyla bir kez daha ifade edilmesi, herkese açık olan yarışmada, mimarların, mimarlık öğrencilerinin, gençlerin ve bu konuda fikir üretmek isteyen herkesin kendilerini birde sanatsal yolla ifade etmeleri amaçlanmıştır.” Yarışmanın detayları 17 Aralık’ta www.mimarlarodasiankara.org adresinde ilan edilecek.

Ankara - anka