Minibüsçüler kontak kapatma noktasında

Seçimlerin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen dev zamlardan en fazla etkilenen grupların başında toplu taşıma esnafı geliyor.

İzmir’de kendi minibüsünde şoförlük yapan Mutlu Kaya da akaryakıta ardı ardına gelen zamlar nedeniyle 20 yıllık mesleğinin en zor günlerini geçirdiğini söylüyor. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Kaya, “Normalde arabacılıkta topladığın paranın üçte biri mazota gider, üçte biri masrafa gider, üçte biri de kar kalır. Oysa ki şimdi arabacı bitik vaziyette. Aşağı yukarı yarıya yakın mazota gidiyor” dedi. Genel seçimlerin yapıldığı 14 Mayıs öncesine kıyasla mazota yüzde 100’den fazla zam geldi. Seçim öncesinde 18,5 lira olan litre fiyatı, 22 Ağustos’ta yapılan son zamla 38 liraya dayandı. Akaryakıtın yanı sıra bakım, tamir, yedek parça gibi diğer maliyetlerin de büyük oranda artması minibüsçüleri kontak kapatma noktasına getirdi. Ekonomist Güldem Atabay’a göre akaryakıta yeni zamlar da kapıda. Haber Merkezi

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