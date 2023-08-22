Mısır fiyatları da üreticiyi endişelendiriyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasadı başlayan mısıra ilişkin üreticilerin fiyat beklentisi içerisinde olduklarını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticinin gelirini koruyacak şekilde mısır fiyatını bir an önce açıklamasını istedi.

Mısır hasadının önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak olmasına rağmen, fiyatların bugünlerde geçen yılın fiyatlarının da gerisinde seyrettiğini söyleyen Bayraktar, “Mısır fiyatı geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 23 Ağustos 2022 tarihinde ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklanmıştı. Bugünlerde ise mısır fiyatları ton başına 5 bin lira ile 5 bin 500 lira arasında seyrediyor. Bu yıl ki üretim maliyetlerinin ve geçen yıl alım fiyatlarının gerisinde olan mısır fiyatları üreticilerimizi endişelendiriyor. Üreticilerimiz önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak hasatla birlikte fiyatların daha da gerilemesinden korkuyor” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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