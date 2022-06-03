Mobilyada taksit sayısı 18 ay olmalı

İhracatta yüzleri güldürmeye devam eden mobilya sektöründe, iç piyasada ise düğün sezonuna rağmen yeterince hareketlilik yakalanmamış görünüyor.

Bu sene 600 bin çiftin dünya evine girmesi beklenirken, perakende tarafında taksit sayısının en az 18 ay olması durumunda çiftlerin ancak gönül rahatlığıyla mobilya alışverişi yapabileceği yorumları geliyor. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Bu yaz 600 bin çift evlenerek yuva kuracak. Ancak satın alma gücünün zayıflaması nedeniyle, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi düğün sezonu etkisinin mobilya alışverişlerine yoğun şekilde henüz yansımadığını görüyoruz. Bir evin mobilya ihtiyacını karşılayabilecek koltuk takımı, yatak odası, yemek odası ve aksesuar ürünlerinin toplam bütçesi 120 bin TL civarını bulabiliyor. Bu nedenle bizim devletimizden talebimiz bu konuda taksit sayısının 18 ve üzerine çıkartılması yönündedir” dedi.

Okunma Sayısı: 245

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.