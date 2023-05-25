‘Modern kölelik’te dünya beşincisiyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Kölelik Endeksine göre Türkiye, Orta Asya ve Avrupa’da en yüksek ‘modern köle’ oranına sahip ülke. Türkiye, bu oranla ‘modern köleliğin en yaygın olduğu ülkeler’ listesinde beşinci sırada.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Avustralya merkezli insan hakları derneği Özgür Yürü’nün (Walk Free) birlikte hazırladığı 2023 Küresel Kölelik Endeksi’ne göre 2021’de Türkiye’de her bin kişiden 15,6’sı ‘modern köle’ olarak tanımlandı. DW Türkçe’de yer alan habere göre Türkiye, bu oranla ‘modern köleliğin en yaygın olduğu ülkeler’ listesinde beşinci sırada yer aldı. Endeks kapsamında 160 ülke ölçüldü. 1 milyon 320 bin modern köle Türkiye, 1 milyon 320 bine tekabül eden ‘modern köle’ sayısıyla da dünya genelindeyse 8’inci. Listenin ilk sırasında 11 milyonla Hindistan bulunuyor. Bu ülkeyi 5,8 milyonla Çin, 2,6 milyonla Kuzey Kore, 2,3 milyonla Pakistan, 1,9 milyonla Rusya, 1,8 milyonla Endonezya, 1,6 milyonla da Nijerya izliyor. İlk 10’daki diğer ülkeler 1,2 milyonla Bangladeş ve 1,1 milyonla ABD. Raporda Türkiye, Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde modern kölelikle mücadele konusunda ‘en az eylemde bulunan ülkelerden biri’ olarak gösterildi. Modern kölelik, insanların çeşitli yollarla sömürülmesini ifade eden bir üst terimdir. BBC’ye göre bu uygulamalar arasında şunlar olabilir: Zorla çalıştırma, borç esareti, soy temelli kölelik, zorla evlilik, ev hizmetlerindeki kölelik. Haber Merkezi

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