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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Motorin 25 lirayı geçti

09 Mart 2022, Çarşamba 17:00
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta peş peşe zammı beraberinde getiriyor.

Akaryakıta 6 iş gününde yapılan peş peşe zammın ardından Sözcü’nün sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi. Dün geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7. günde zamlanmış oldu. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi

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