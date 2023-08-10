Motorin 40 liraya dayandı

Temmuz sonu ve ağustos başında gelen zamların ardından dolardaki yükseliş ve akaryakıtta global piyasalarda yaşanan artış, zam olarak pompaya yansıdı.

Motorine cuma günü (bugün) 1,30 TL zam geldi. İstanbul’da motorinin litresi 38,75 TL’ye çıktı. Böylece 4 Mayıs’tan bu yana motorine yüzde 110 zam gelmiş oldu. Haber Merkezi

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