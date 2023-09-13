Motorin 40 lirayı geçti

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı. Benzin istasyonlarındaki artış vatandaşın kamerasına yansıdı. Haber Merkezi

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