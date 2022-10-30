Motorin fiyatı %221 artınca, tüketim %18 düştü

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 1 yılda motorin fiyatlarındaki %221 artışın sebebinin dünya fiyatlarındaki artıştan değil, iktidarın kur ve vergi politikasından kaynaklandığını söyledi.

Çiftçinin, nakliyecinin, servisçinin, vatandaşın motorin alamadığını hatırlatan Güzelmansur, motorin tüketiminde %18’lik düşüş olduğuna dikkat çekti. 1 Ocak 2021- 27 Ekim 2021 arasındaki yaklaşık 42 haftada ülkemizde tüketilen akaryakıt 18 milyar litre civarında olduğunu, bu yıl ise 1 Ocak 2022- 27 Ekim 2022 arasındaki 42 haftada tüketilen motorin 15 milyar litre yani 3 milyar litrelik, yani yüzde 18’lik bir düşüş olduğuna dikkat çeken Güzelmansur, “Çünkü çiftçi traktörüne motorin alamıyor, tarlasını ekemiyor. Nakliyeci tırına, kamyonuna motorin koyamıyor, yük taşıyamıyor, batma noktasına geliyor. Servis şoförleri motorin almadığı için de çalışamıyor. İnsanlar artık hafta sonları gezemez oldu. Bu yüzden Türkiye’de akaryakıt tüketimi düşüyor, bu yüzden motorin tüketimi neredeyse beşte 1’e düştü” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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