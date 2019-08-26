Motorin ve benzine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak. Ankara'da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek. Ankara'da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek. AA

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