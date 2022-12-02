Motorine 1.16 lira zam

Uluslararası piyasalarda önceki gün 89,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,88 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 87,08 dolar oldu. Türkiye’de ise motorine dün geceden itibaren zam geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Motorine 1 Aralık’ta 58 kuruş indirim yapılmıştı. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Yaklaşık bir yıl önce benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Haber Merkezi

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