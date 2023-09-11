Motorine 1.50 TL’lik zam

Brent petrol fiyatları ve dolar kurunun artışıyla son dönemde peş peşe zamlanan akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor.

Petrol piyasasına son üç ayda yüzde 25 zam gelirken, motorine, 13 Eylül Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacak 1,50 TL’lik bir zam geliyor. Bu zamla birlikte motorin fiyatı 40 TL’ye dayanacak. Gazete Duvar’da yer alan habere göre; zamlı tarife ile motorinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 37,86 TL’den 39,36 TL’ye çıkacak. Motorin İstanbul’un Anadolu yakasında 39,42 TL’den, Ankara’da 39,95 TL’den ve İzmir’de 40,16 TL’den satılacak. Benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor. Haber Merkezi

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