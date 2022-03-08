Motorine bir yılda % 235 zam

Akaryakıt zamları hız kesmeden sürüyor.

Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor. Benzine yapılan zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’ya ulaştı. Motorine yapılan zam oranı da yıl başından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235 oldu. Bazı analistler Ukrayna krizinin jeopolitik etkisi sebebiyle Temmuz 2008’de petrol fiyatlarında ulaşılan zirvenin aşılabileceğini düşünüyor. Dün gece yarısından itibaren motorine yapılan 2 lira 34 kuruş, benzine yapılan 1 lira 12 kuruş zam pompaya yansıdı.

Haber Merkezi