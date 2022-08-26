Motorine bir zam daha

Motorinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 87 kuruş zam geldi.

Dolar kurundaki ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 87 kuruş daha zam geldi. Böylece motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 26,91 liraya yükseldi. Benzinde ortalama litre fiyatı 21,16 lirada kaldı. Ankara - anka

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