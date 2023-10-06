Motorine büyük indirim

Son dönemde aşağı ivmeli seyreden akaryakıt piyasasında benzin fiyatlarının 3 lira 25 kuruş ucuzlamasının ardından motorine de dün gece yarısından itibaren 2 lira 93 kuruşluk bir indirim geldi.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe sebep oluyor. Son olarak 5 Ekim’de 2 lira 10 kuruş indirim yapılan benzine gece yarısı 1 lira 17 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorin fiyatlarına da dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşti.

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