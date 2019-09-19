Motorine indirim var ama fiyatlara yansımayacak

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 15 kuruşluk indirim gelecek ancak ÖTV düzenlemesinden dolayı pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapılacağını açıkladı. Ancak açıklamada, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Habertürk'ün aktardığına göre motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6.47 liradan, Ankara'da 6.56, İzmir'de 6.58 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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