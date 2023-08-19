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20 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Motorine önce indirim, sonra yine zam

19 Ağustos 2023, Cumartesi 20:13
Motorine önce indirim geldi, sonra yine zam geliyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 18 Ağustos Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılan motorine, hafta başında yeni bir zam daha göründü. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatının artması nedeniyle 21 Ağustos’u 22 Ağustos’a bağlayan gece 1 TL dolayında bir artış bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 36,83 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    20.8.2023 01:23:00

    Hayırlı, uğurlu olsun Milletimize ve Vatandaşlara! Bunu da yaparsa ancak AKMHPerinç iktidarı yapar, her konuda ve her zamanki gibi yani! Haaa, haaaa haaa! İşimiz gerçekten de artık Allah'a c.c kaldı! Çünkü bizler bu konuda çaresoz kaldık. Bunu da AKMHPerinç iktidarı fırsat bilerek, istediği gibi AT OYNATIYORLAR maalesef! Meclisin DENETLEME vaziefesi nerede kaldı hani? Rahat-ı kalple ve hiç endişe etmeden nasıl tatil yaparlar, nasıl rahatça uyuyup yatabiliyorlar? Bu mu millîlik, bu mu Vatanseverlik, bu mu Manevîyatcılık, bu mu ADALET ve KALKINMA? Hayret doğrusu? Allah c.c islâh etsin bunları!

Risale-i Nur Külliyatı

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