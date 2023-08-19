Motorine önce indirim, sonra yine zam

Motorine önce indirim geldi, sonra yine zam geliyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 18 Ağustos Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılan motorine, hafta başında yeni bir zam daha göründü. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatının artması nedeniyle 21 Ağustos’u 22 Ağustos’a bağlayan gece 1 TL dolayında bir artış bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 36,83 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor. Haber Merkezi

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