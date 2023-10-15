Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam geliyor.

İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelecek. Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak. Brent petrolün varil fiyatı önceki gün yüzde 5,7’lik artışla 90 doları aşmıştı.

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.