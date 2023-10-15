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16 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Motorine zam geliyor

15 Ekim 2023, Pazar 17:00
Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam geliyor.

İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelecek. Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak. Brent petrolün varil fiyatı önceki gün yüzde 5,7’lik artışla 90 doları aşmıştı.

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