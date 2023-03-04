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5 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Motorine zam

04 Mart 2023, Cumartesi 19:00
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul’da motorin litre fiyatı 21.54 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.48 TL’den satılıyor.

Haber Merkezi

 

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