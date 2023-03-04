Motorine zam

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul’da motorin litre fiyatı 21.54 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.48 TL’den satılıyor. Haber Merkezi

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