Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne % 60 zam yolda

Dolar kuru, akaryakıt fiyatlarına paralel olarak artmaya devam eden enflasyon rakamlarının yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) de yansıması bekleniyor.

2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar lirayken 2023’te beklenen gelir 38 milyar 787 milyon lira. Bu rakamlar MTV gelirinin yüzde 64 artırılmak istendiğini, bunun da MTV’de en az yüzde 60 zamma işaret ettiğini gösteriyor.

Fox TV’nin haberine göre MTV de diğer vergiler gibi yeniden derleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden derleme oranının yüzde 120’nin üzerinde olacağı kesin ama AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim yetkisi var. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60’lık zam oranını işaret ettiğini belirtti.

Haber Merkezi