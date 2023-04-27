Mühendisler de gitmek istiyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi öncülüğünde Ancreva Danışmalık şirketi tarafından hazırlanan ‘İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması 2023 Raporu’, kamuoyuna paylaşıldı.

Rapor hakkında sunum yapan MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, şu bilgileri aktardı: “Makine, endüstri, uçak, uzay mühendisliği yapan bir topluluğun yüzde 65’i geçim sıkıntısı yaşıyor. 30 bin üyemizin yüzde 46’sı İstanbul’da kalmak istiyor. İstanbul’dan ayrılıp farklı bir şehre veya farklı bir ülkeye taşınmak isteyenlerin 18- 31 yaş aralığında da oranı yüzde 70. Yani genç meslektaşlarımızın yüzde 70’i burada yaşamak istemiyor. Yine bir önemli bilgi. Diyelim ki, yurt dışına gitmek istiyor. Bu 18- 31 yaş aralığında yurt dışına hiç çıkmamış üye sayımız yüzde 91. Yurt dışına gidip Uber yapmak, yurt dışına gidip hizmet sektöründe çalışmak, Türkiye’de mühendislik yapmaya yeğ görülen bir durum.” İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 431

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.