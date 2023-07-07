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MÜSİAD Başkanı: Enflasyon ve cari açık kronikleşti

07 Temmuz 2023, Cuma 22:27
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Habertürk TV’ye, seçimler sonrası sert yükselen döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Döviz kurunda bu kadar ani yükselişi beklemiyorduk” diyen Asmalı, “Yıl sonunda da 30’lu rakamları geçmeyeceğini düşünüyorduk. Ancak son artışlarla birlikte yıl sonunda 30 TL’yi biraz aşabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Asmalı ayrıca, Türkiye ekonomisindeki kronikleşen iki sorunun enflasyon ve cari açık olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

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