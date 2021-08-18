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19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Musilaj kozmetikte kullanılabilecek

18 Ağustos 2021, Çarşamba 21:53
SON DÖNEMLERDE, MARMARA DENİZİ’NDE GÖRÜLEN VE DENİZ SALYASI OLARAK DA BİLİNEN MÜSİLAJDAN KOZMETİK JEL VE KREM YAPILMASINDA HAMMADDE OLARAK KULLANILABİLECEĞİ BELİRTİLDİ.

Son dönemlerde, Marmara Denizi’nde görülen ve deniz salyası olarak da bilinen müsilajdan kozmetik jel ve krem yapılması konusu gündeme geldi. Müsilajın yapısının incelenmesi için yapılan araştırmalar, içerisinde yüzde 60 oranında fayda sağlayan mikroalglerin florası ile kozmetik ürün elde edilebileceğini ortaya koyuyor. Elde edilen bulgular ise, deniz salyasından üretilen merhemin eldeki yara izi ve nasırda 3 gün içerisinde olumlu sonuç verdiğini gösteriyor. Bu kapsamda, Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, müsilajın farklı prosedürlerden geçtikten sonra kozmetik sektöründe hammadde olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.

Yerli hammadde üretilebilir

Çalışmalar sonucu, müsilaj kozmetik sektörü için hammadde olma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda, müsilajın kozmetik ürün üretiminde kullanılabilmesinin de önü açılacak. Levent Kahrıman, “Algler ve deniz yosunları kozmetikte hali hazırda kullanılıyor. Bununla beraber, müsilaj ile beraber ortaya çıkan planktonların da alg etki- sinden kaynaklı kozmetikte kullanılması söz konusu. Müsilajın verdiği belirtiler, özellikle maske gibi cilt üzerinde belli bir nem ve antiaging oluşturulmaya yönelik kullanılan hammaddelerin planlanışına benzer bir yapıya sahip. Bu kapsamda, müsilaj farklı prosedürlerden geçtikten sonra kozmetik sektörü için hammadde olarak kullanılabilecek. Şu an ise, Türkiye’de alg üretimi yapılmıyor. İthal edilen ürünlerin ise fiyatı oldukça yüksek. Müsilajdan alg üretimi yapılması durumunda daha ucuza kozmetik ürün üretimi yapılabilecek” diye konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Denizden çıkarılan müsilajın hemen kullanılmasının söz konusu olmadığına dikkat çeken Kahrıman, “Müsilaj birçok farklı hammaddenin bir araya gelmesi ile oluşan kompleks bir yapıya sahip. Bu yapı içerisinde bulunan plankton ve alglerin ise ayrıştırılması gerekiyor. Bunlar ayrıştırıldıktan sonra da, mikrobiyotikten ayrılması gerekiyor. Organik maddece zengin bir tabiî oluşum olan müsilaj, bu kapsamda organik ve vegan kozmetikte de kullanabilecek. Biz de, marka olarak konuyla ilgili araştırmalarımızı yapıyoruz. Bu yeni bileşen ve hammaddeler ile, yenilikçi ürünler oluşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. Yalova - Recep Bozdağ

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