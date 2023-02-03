Müteahhitler beton fiyatlarından şikayetçi

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, müteahhitlerin beton fiyatlarının yükselişiyle ilgili eleştirilerilerinin hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu.

"TÜİK rakamlarına göre beton fiyatları yüzde 240 artmış. Ankara'da m3 bin lira, İstanbul'da bin 300-bin 400 lira. Çimento da o şekilde arttı. Üretici fiyat endeksi yüzde 93-94. Neden beton daha çok arttı? Çimento fiyatındaki artış, elektrik, akaryakıttaki artış ve asgari ücrete gelen zamlar fiyatları artırdı. Burada herhangi bir manipülasyon söz konusu değil. Sürekli denetleniyoruz. 800 tane beton firmasının hangi birisini bir araya getirip ortak fiyat yaptıracaksınız?" dedi.

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