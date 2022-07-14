Mutfak tüpü 315 lira oldu

LPG fiyatına dün itibariyle 28 kuruş zam yapıldı. LPG zammı, 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık fiyat artışı olarak yansıdı.

Zamdan önce 309 liraya satılan mutfak tüpleri bugün itibarıyla 315 liraya yükseldi. gazeteduvar’ın haberine göre, tüp fiyatına üst üste gelen zamlar, enflasyonun seyrini de ortaya koydu. 10 yıl önce 65 liraya satılan mutfak tüpünün Ocak 2021’deki fiyatı ise 215 liraydı. Bu arada, petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişeyle düşüşe geçti. Günlük fiyatındaki düşüş yüzde 5’i bulan brent petrolün varil fiyatı 99,57 dolara geriledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.