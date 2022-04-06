Mutfak tüpü yüzde 149 zamlandı

Mutfak tüpüne önceki gün itibarıyla 15 lira zam geldi.

Bu zamla son bir yılda 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı yüzde 149 artmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan enflasyon verilerine göre otogaz dolum fiyatlarına ise bir yılda yüzde 192.82 zam geldi. Ev tipi büyük tüp 10 yıl önce 65 liraya satılıyordu. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2021’de 11 ayda 12 kilogramlık mutfak tüpüne 20 defa zam yapıldı. Artış yüzde 80’in üzerinde gerçekleşmişti. 10 yılda tüpe gelen zam yüzde 386’yı aştı. Haber Merkezi

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