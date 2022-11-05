Mutfak tüpüne de zam geldi

Vatandaşların kullanım sıklığına göre iki ayda bir ya da üç ayda değiştirdiği mutfak tüpü fiyatlarına LPG’ye gelen zam sonrası fiyatı arttı.

Kamu Gündemi’nin haberine göre, son gelen indirim sonrası fiyatı 300 TL seviyelerine kadar gerileyen tüplerin LPG zammı sonrasında fiyatları tekrar 320 TL’ye kadar ulaştı. Haber Merkezi

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