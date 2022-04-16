"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Mutfaklarda yangın var

16 Nisan 2022, Cumartesi 00:35
Ard arda gelen zamlar mutfaklardaki yangını iyiyce büyüttü. Vatandaşın mutfağındaki enflasyon yangını artık resmî verilerde de gizlEnemez hale geldi.

MARKETLER ATEŞ PAHASI

TZOB Başkanı Bayraktar: “Bu yıl Ramazan ayında marketlerdeki fiyat artışları yüzde 15 ile yüzde 454 arasında değişen oranlarda gerçekleşti. En fazla fiyat artışı markette yüzde 454 ile patlıcanda görüldü.”

RESMİ RAKAMLAR DA GİZLEYEMİYOR

TÜİK'E göre, tarımda üretici enflasyonu lifli bitkilerde yüzde 208,09, sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 148,76, tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlarda yüzde 110,56 oldu.

***

Mutfaklarda yangın var

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vatandaşın mutfağında yangın olduğuna dikkat çekerek “Gıda üretimini artıramazsak, yaşadığımız krizler nasıl aşılacak kimse bunu konuşmuyor” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ortası üretici market fiyatlarını açıkladı. Üretici fiyatlarındaki artışların nedeninin gübre, mazot, yem, elektrik, ilaç ve tohum fiyatlarındaki aşırı yükselme olduğunu belirten Bayraktar, “Üretici maliyetlerini düşürmeden, fiyatlarda ucuzluk olması mümkün değildir. Üreticiye verilecek destek, tüketiciye verilecek destek olur” dedi. Bayraktar, bu yıl Ramazan ayı ortasında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 494 buçuk ile elmada görüldüğünü, elma 5,9 kat, kabak 4,6 kat, limon 4,5 kat, maydanoz 4,3 kat fazlaya tüketiciye satıldığını, Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29’unda fiyat artışı, 10’unda fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadığını söyledi. 

Üretici maliyetleri düşürülmeli

Bayraktar, “Marketlerdeki fiyat artışları yüzde 15 ile yüzde 454 arasında değişen oranlarda gerçekleşti. Geçen yıl ile bu yılın Ramazan ortası fiyatlarına bakıldığında en fazla fiyat artışı markette yüzde 454 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 297 ile beyaz lahana, yüzde 253 ile patates takip etti.”

İhtiyaca göre üretim planlaması yapıldığında istikrarlı gelire kavuşan çiftçinin üretimden vazgeçmeyeceğini, tüketicinin de fahiş fiyatlardan kurtulacağını belirten Şemsi Bayraktar, “Türkiye ekonomik krizlerini halkın ucuz ve yeterli gıdaya erişebilmesiyle atlatabilmiştir.  Bugün yaşadığımız bu krizin etkilerini azaltabilmenin yolu raflarda ucuzluk sağlamaktır. Raflarda ucuzluk sağlamanın yolu üretimi artırmaktır. Üretimi artırmanın yolu üretici maliyetlerini düşürmektir” dedi.

Üretim için imkânlar seferber edilsin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Türkiye’de herkes kur arttı, kur düştü bunu konuşuyor. Üretimi kimse konuşmuyor. Gıda üretimini artıramazsak, yaşadığımız krizler nasıl aşılacak kimse bunu konuşmuyor. Bu ülke üretime odaklanmalı, imkânlarını üretim için seferber etmelidir. Buradan çıkış için başka bir yol yoktur. Tüketici fiyatlarındaki artışı durdurmak ve fiyatları indirmek istiyorsak; Sürekli artan mazot gübre yem elektrik zirai ilaç fiyatları mutlaka düşürülmelidir. Üretim ve dış ticaret planlaması ciddiyetle ele alınmalı ve uygulanmalıdır. Denetimler yasak savma kabilinden olmamalı, sonuç alınacak şekilde düzenlenmelidir.”

AHMET TERZİ - ANKARA

***

Tarım ÜFE yüzde 84,11 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 12,02, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,11 artış gösterdi. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 208,09 ile lifli bitkiler, yüzde 148,76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 110,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak belirlendi.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet hastanelerinde randevu çilesi

    Bu provokatör engellenmeli - ''Bu nasıl bir akıl tutulması?''

    İsrail polisi Ramazan’ı zehir ediyor

    Kiralar fırladı mahkemeler arttı

    Mutfaklarda yangın var

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?

    Trabzonspor 4 maçtır 3 puan alamıyor

    WhatsApp’tan yeni özellik: Topluluklar

    Çin aşılarına talep azalıyor

    Öncelik savaşı durdurmak

    Yüzde 91: Ekonomi en büyük dert

    Tereyağ ihracatına kısıtlama

    Motorine yine zam geliyor

    Yaz döneminde et fiyatları uçacak

    Polis izinsiz arama yapamaz

    Vergi indirimi yetmez üretici desteklenmeli

    Cumhur İttifakı fitne peşinde

    'Putin’in Ukrayna hesaplarının tümü yanlış çıktı'

    Ukrayna - Borodyanka'da son 2 günde 17 sivilin cesedi çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Medenî Bilgiler”
    Genel

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe
    Genel

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?
    Ahmet BATTAL

    Mahşerden önceki son çıkışın altı atlısı
    Cevher İLHAN

    “Yüzük taahhüdü” tartışması
    Faruk ÇAKIR

    Dikkate alan kazanır
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Televizyon vaizliği ve Bediüzzaman’ın vaizlere ‘altın tavsiyeleri’
    Ali HAKKOYMAZ

    Hayat mı ölüm mü [yakın?!]
    Mehmet ÇETİN

    Bizden ziyade onlara acı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.