Ard arda gelen zamlar mutfaklardaki yangını iyiyce büyüttü. Vatandaşın mutfağındaki enflasyon yangını artık resmî verilerde de gizlEnemez hale geldi.

MARKETLER ATEŞ PAHASI

TZOB Başkanı Bayraktar: “Bu yıl Ramazan ayında marketlerdeki fiyat artışları yüzde 15 ile yüzde 454 arasında değişen oranlarda gerçekleşti. En fazla fiyat artışı markette yüzde 454 ile patlıcanda görüldü.”

RESMİ RAKAMLAR DA GİZLEYEMİYOR

TÜİK'E göre, tarımda üretici enflasyonu lifli bitkilerde yüzde 208,09, sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 148,76, tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlarda yüzde 110,56 oldu.

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Mutfaklarda yangın var

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vatandaşın mutfağında yangın olduğuna dikkat çekerek “Gıda üretimini artıramazsak, yaşadığımız krizler nasıl aşılacak kimse bunu konuşmuyor” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ortası üretici market fiyatlarını açıkladı. Üretici fiyatlarındaki artışların nedeninin gübre, mazot, yem, elektrik, ilaç ve tohum fiyatlarındaki aşırı yükselme olduğunu belirten Bayraktar, “Üretici maliyetlerini düşürmeden, fiyatlarda ucuzluk olması mümkün değildir. Üreticiye verilecek destek, tüketiciye verilecek destek olur” dedi. Bayraktar, bu yıl Ramazan ayı ortasında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 494 buçuk ile elmada görüldüğünü, elma 5,9 kat, kabak 4,6 kat, limon 4,5 kat, maydanoz 4,3 kat fazlaya tüketiciye satıldığını, Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29’unda fiyat artışı, 10’unda fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadığını söyledi.

Üretici maliyetleri düşürülmeli

Bayraktar, “Marketlerdeki fiyat artışları yüzde 15 ile yüzde 454 arasında değişen oranlarda gerçekleşti. Geçen yıl ile bu yılın Ramazan ortası fiyatlarına bakıldığında en fazla fiyat artışı markette yüzde 454 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 297 ile beyaz lahana, yüzde 253 ile patates takip etti.”

İhtiyaca göre üretim planlaması yapıldığında istikrarlı gelire kavuşan çiftçinin üretimden vazgeçmeyeceğini, tüketicinin de fahiş fiyatlardan kurtulacağını belirten Şemsi Bayraktar, “Türkiye ekonomik krizlerini halkın ucuz ve yeterli gıdaya erişebilmesiyle atlatabilmiştir. Bugün yaşadığımız bu krizin etkilerini azaltabilmenin yolu raflarda ucuzluk sağlamaktır. Raflarda ucuzluk sağlamanın yolu üretimi artırmaktır. Üretimi artırmanın yolu üretici maliyetlerini düşürmektir” dedi.

Üretim için imkânlar seferber edilsin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Türkiye’de herkes kur arttı, kur düştü bunu konuşuyor. Üretimi kimse konuşmuyor. Gıda üretimini artıramazsak, yaşadığımız krizler nasıl aşılacak kimse bunu konuşmuyor. Bu ülke üretime odaklanmalı, imkânlarını üretim için seferber etmelidir. Buradan çıkış için başka bir yol yoktur. Tüketici fiyatlarındaki artışı durdurmak ve fiyatları indirmek istiyorsak; Sürekli artan mazot gübre yem elektrik zirai ilaç fiyatları mutlaka düşürülmelidir. Üretim ve dış ticaret planlaması ciddiyetle ele alınmalı ve uygulanmalıdır. Denetimler yasak savma kabilinden olmamalı, sonuç alınacak şekilde düzenlenmelidir.”

AHMET TERZİ - ANKARA

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Tarım ÜFE yüzde 84,11 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 12,02, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,11 artış gösterdi. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 208,09 ile lifli bitkiler, yüzde 148,76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 110,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak belirlendi.