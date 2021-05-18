Mutfakta yangın büyüyor

18 Mayıs 2021, Salı 19:00
DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’nın araştırmasına göre, 18 yılda açlık sınırı 6 kat arttı.
İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 974 lira olarak tesbit edilirken, “İstanbul, işçilerin hem salgınla hem yoksullukla en çok mücadele ettiği kent oldu” denildi. DİSK-Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin Nisan 2021 araştırması sonuçları yayınlandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 816 TL olarak belirlendi. Açlık sınırı üzerinden yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 739 TL olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, 2003 yılının Nisan ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15.51 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 93.85 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor.
İstanbul - Anka
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.