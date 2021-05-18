Mutfakta yangın büyüyor

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’nın araştırmasına göre, 18 yılda açlık sınırı 6 kat arttı.

İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 974 lira olarak tesbit edilirken, “İstanbul, işçilerin hem salgınla hem yoksullukla en çok mücadele ettiği kent oldu” denildi. DİSK-Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin Nisan 2021 araştırması sonuçları yayınlandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 816 TL olarak belirlendi. Açlık sınırı üzerinden yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 739 TL olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, 2003 yılının Nisan ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15.51 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 93.85 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor.

İstanbul - Anka