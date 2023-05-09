Nakit dengesinde rekor açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Açıklanan verilere göre hazine nakit dengesinde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Verilere göre, geçen ay Hazine’nin nakit gelirleri 244 milyar 450 milyon lira, nakit giderleri 403 milyar 563 milyon lira oldu. Nisan’da nakit dengesinde, 159 milyar 62 milyon liralık açık oluştu. Faiz dışı giderler 376 milyar 513 milyon lira, faiz ödemeleri ise 27 milyar 50 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 132 milyar 63 milyon lira açık verdi. Ocak-nisan dönemindeki nakit dengesi ise 416 milyar 985 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı dengedeki açık 304 milyar 992 milyon lira oldu. Hazine nakit dengesi; ocakta 54,3 milyar lira, şubatta 171,4 milyar lira, martta ise 32,1 milyar lira açık vermişti. Hazine nakit dengesi 2022 yılının tamamında 169,4 milyar lira açık vermişti. 2022 yılının tamamında faiz dışı dengede 110,6 milyar TL’lik fazla görülmüştü.