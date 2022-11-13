Ne ekileceğine devlet karar verecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sektör temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Kirişci, tarımda üreticileri ne ekmeleri konusunda yönlendireceklerini söyleyerek, “Bunu hep anlatıyorum, akılda kalsın diye. Şu anda bir tarlanız var. O tarlaya bir bina yapmak istediğinizde bir yığın kuruldan izin almak durumundasınız. Ama aynı tarlayı istediğinizi yere ekip istediğinizi dikebiliyorsunuz, kimseye sormadan. Değerli arkadaşlar öyle bir tarım olmaz, böyle bir tarım ülkesi olmaz. Biz burada mutlak suretle üreticilerimizi üretimle ilgili planlama konusunda yönlendireceğiz. Onlara orada toprak, iklim, su oranı, sanayisi, bütün altyapısı üstyapısıyla bunları dikkate alarak bir yönlendirmede bulunacağız ve üreticimizin ne ekeceğini artık biz devlet olarak karar vereceğiz” dedi.