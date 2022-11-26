Artan fiyatlardan dert yanan Edirneli vatandaş, “Yiyemiyoruz kardeşim. Zor geçiniyorum, nasıl geçineyim? Nedir bu pahalılık böyle? Çalışıyoruz ama yetişemiyoruz” dedi.

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’na artan fiyatlardan dert yanan Edirneli vatandaş, “Yiyemiyoruz kardeşim bunun önüne dur deyin. Zor geçiniyorum, nasıl geçineyim? Nedir bu pahalılık böyle? Çalışıyoruz ama yetişemiyoruz” dedi. CHP’li Gaytancıoğlu, geçen günlerde Edirne’de halk pazarında esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarda alışveriş yapmak için gelen bir vatandaş, “Yiyemiyoruz kardeşim bunun önüne dur deyin. Dur deyin artık. Zor geçiniyorum, nasıl geçineyim? Nedir bu pahalılık böyle? Ne bileyim, zor. Hiç inanamıyorum. Çalışıyoruz ama yetişemiyoruz” dedi. Bir pazarcı esnafı ise para kazanamadığını kaydederek, “Her şey yüksek. 1-2 lira ticaretle çalışıyoruz. Bunun 10 lirası halcinin, 2 lirası bizim” diye konuştu.

İŞLER DURDU

Köy ekmeği satan bir esnaf ise una devamlı zam geldiğini ifade ederek, “Ekmeği yapıyoruz, unlar pahalı. Her hafta 30-35 lira. Biz her hafta aynı hesaptan satıyoruz. Satışlar durdu. Biz de 10 lira, 10 lira zam yapıyoruz, 2 haftada bir” dedi. İkinci el ayakkabı satan esnaf işlerinin durduğunu dile getirerek, “İşler durdu, Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim, Allah’a bıraktık. Gelemiyorlar. Başka bir şey demiyorum” ifadelerini kullandı. Gaytancıoğlu da “İşler neden durdu biliyor musun? Emekliye para vermiyorlar, çiftçiye para vermiyorlar, senin müşterilerine para vermedikleri için gelemiyorlar” dedi.

Edirne - anka