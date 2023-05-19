Nisan ayında 8,1 milyar dolar faiz ödendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, resmi rezerv varlıkları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 gerileyerek 114,9 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ni yayınladı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalarak 114,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak 60,9 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 11,0 azalarak 46,4 milyar ABD doları oldu.

NİSAN’da ne kadar faiz ödendi

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak yaklaşık 44,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Bu tutarın yaklaşık 36,8 milyar ABD doları ana para, 8,1 milyar ABD doları faizden oluştu. Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülüklerinin de yaklaşık 59 milyar ABD doları olduğu belirtildi. Bu söz konusu tutarın 26,8 milyar ABD doları bir ay vadeli olduğu bildirildi.

Anka - AA