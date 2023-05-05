Nisan ayında en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında nisan ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Reanult ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artışla 20 bin 281 seviyesine ulaştı.

Toplam pazarda ilk 5

ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 701 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 12 bin 335 adetle Renault ve 7 bin 642 satışla Ford takip etti.

Volkswagen, 7 bin 328 satışla dördüncü, Peugeot, 6 bin 523 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 451 ile Fiat oldu. Fiat'ı 10 bin 859 satışla Renault ve 6 bin 326 satışla Volkswagen izledi.

Opel, 5 bin 107 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 4 bin 659 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Nisanda lüks otomobil satışları

ODMD marka listesinde Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla 48 marka yer aldı. Listede teslimatları henüz listeye yansımayan Togg'un yanı sıra Smart ve Bentley hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Lüks otomobil grubunda nisanda 86 Lexus, 83 Maserati, 50 Porsche, 9 Jaguar, 3 Ferrari, 2 Lamborghini ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise nisan ayında 5 bin 250 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 4 bin 852 satışla Ford ve 1.650 satışla Peugeot izledi.

Renault, 1.476 satışla dördüncü ve Opel 1.416 satışla beşinci oldu.

Nisan ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 131 131 0 0 131 131 ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1 AUDI 2,044 2,044 0 0 2,044 2,044 BENTLEY 0 0 0 0 0 0 BMW 2,123 2,123 0 0 2,123 2,123 CHERY 1,401 1,401 0 0 1,401 1,401 CITROEN 2,816 2,816 1,397 1,397 0 4,213 4,213 CUPRA 715 715 0 0 715 715 DACIA 3,884 3,884 0 0 3,884 3,884 DFSK 12 12 0 0 12 12 DS 434 434 0 0 434 434 FERRARI 3 3 0 0 3 3 FIAT 11,397 54 11,451 4,428 822 5,250 15,825 876 16,701 FORD 180 2,610 2,790 4,820 32 4,852 5,000 2,642 7,642 HONDA 0 1,380 1,380 0 0 1,380 1,380 HYUNDAI 2,984 1,221 4,205 555 555 2,984 1,776 4,760 ISUZU 0 64 218 282 64 218 282 IVECO 0 311 311 0 311 311 JAGUAR 9 9 0 0 9 9 JEEP 346 346 0 0 346 346 KARSAN 0 28 28 28 0 28 KIA 1,667 1,667 94 94 0 1,761 1,761 LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2 LAND ROVER 154 154 0 0 0 154 154 LEAPMOTOR 80 0 80 80 LEXUS 86 86 0 0 86 86 MASERATI 83 83 0 0 83 83 MAZDA 17 17 0 0 17 17 MERCEDES-BENZ 2,860 2,860 963 963 0 3,823 3,823 MG 641 641 0 0 641 641 MINI 71 71 0 0 71 71 MITSUBISHI 31 31 0 0 0 31 31 NISSAN 2,762 2,762 0 0 0 2,762 2,762 OPEL 5,107 5,107 1,416 1,416 0 6,523 6,523 PEUGEOT 4,659 4,659 1,650 1,650 0 6,309 6,309 PORSCHE 50 50 0 0 50 50 RENAULT 10,008 851 10,859 1,476 1,476 10,008 2,327 12,335 SEAT 992 992 0 0 992 992 SKODA 2,846 2,846 0 0 2,846 2,846 SKYWELL 127 127 0 0 127 127 SMART 0 0 0 0 0 SSANGYONG 65 65 122 122 0 187 187 SUBARU 72 72 0 0 72 72 SUZUKI 244 244 0 0 244 244 TOGG 0 0 0 0 0 0 TOYOTA 2,403 485 2,888 883 883 2,403 1,368 3,771 VOLKSWAGEN 6,326 6,326 1,002 1,002 0 7,328 7,328 VOLVO 964 964 0 964 964 TOPLAM: 26,972 50,426 77,318 9,340 10,941 20,281 36,312 61,367 97,679