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5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Nisan ayında en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

05 Mayıs 2023, Cuma 11:49
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında nisan ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Reanult ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artışla 20 bin 281 seviyesine ulaştı.

Toplam pazarda ilk 5

ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 701 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 12 bin 335 adetle Renault ve 7 bin 642 satışla Ford takip etti.

Volkswagen, 7 bin 328 satışla dördüncü, Peugeot, 6 bin 523 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 451 ile Fiat oldu. Fiat'ı 10 bin 859 satışla Renault ve 6 bin 326 satışla Volkswagen izledi.

Opel, 5 bin 107 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 4 bin 659 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Nisanda lüks otomobil satışları

ODMD marka listesinde Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla 48 marka yer aldı. Listede teslimatları henüz listeye yansımayan Togg'un yanı sıra Smart ve Bentley hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Lüks otomobil grubunda nisanda 86 Lexus, 83 Maserati, 50 Porsche, 9 Jaguar, 3 Ferrari, 2 Lamborghini ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise nisan ayında 5 bin 250 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 4 bin 852 satışla Ford ve 1.650 satışla Peugeot izledi.

 

Renault, 1.476 satışla dördüncü ve Opel 1.416 satışla beşinci oldu.

 

Nisan ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

 

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO   131 131     0 0 131 131
ASTON MARTIN   1 1     0 0 1 1
AUDI   2,044 2,044     0 0 2,044 2,044
BENTLEY   0 0     0 0 0 0
BMW   2,123 2,123     0 0 2,123 2,123
CHERY   1,401 1,401     0 0 1,401 1,401
CITROEN   2,816 2,816   1,397 1,397 0 4,213 4,213
CUPRA   715 715     0 0 715 715
DACIA   3,884 3,884     0 0 3,884 3,884
DFSK   12 12     0 0 12 12
DS   434 434     0 0 434 434
FERRARI   3 3     0 0 3 3
FIAT 11,397 54 11,451 4,428 822 5,250 15,825 876 16,701
FORD 180 2,610 2,790 4,820 32 4,852 5,000 2,642 7,642
HONDA 0 1,380 1,380     0 0 1,380 1,380
HYUNDAI 2,984 1,221 4,205   555 555 2,984 1,776 4,760
ISUZU     0 64 218 282 64 218 282
IVECO     0   311 311 0 311 311
JAGUAR   9 9     0 0 9 9
JEEP   346 346     0 0 346 346
KARSAN     0 28   28 28 0 28
KIA   1,667 1,667   94 94 0 1,761 1,761
LAMBORGHINI   2 2     0 0 2 2
LAND ROVER   154 154   0 0 0 154 154
LEAPMOTOR   80         0 80 80
LEXUS   86 86     0 0 86 86
MASERATI   83 83     0 0 83 83
MAZDA   17 17     0 0 17 17
MERCEDES-BENZ   2,860 2,860   963 963 0 3,823 3,823
MG   641 641     0 0 641 641
MINI   71 71     0 0 71 71
MITSUBISHI   31 31   0 0 0 31 31
NISSAN   2,762 2,762   0 0 0 2,762 2,762
OPEL   5,107 5,107   1,416 1,416 0 6,523 6,523
PEUGEOT   4,659 4,659   1,650 1,650 0 6,309 6,309
PORSCHE   50 50     0 0 50 50
RENAULT 10,008 851 10,859   1,476 1,476 10,008 2,327 12,335
SEAT   992 992     0 0 992 992
SKODA   2,846 2,846     0 0 2,846 2,846
SKYWELL   127 127     0 0 127 127
SMART     0     0 0 0 0
SSANGYONG   65 65   122 122 0 187 187
SUBARU   72 72     0 0 72 72
SUZUKI   244 244     0 0 244 244
TOGG 0   0     0 0 0 0
TOYOTA 2,403 485 2,888   883 883 2,403 1,368 3,771
VOLKSWAGEN   6,326 6,326   1,002 1,002 0 7,328 7,328
VOLVO   964 964       0 964 964
 
TOPLAM: 26,972 50,426 77,318 9,340 10,941 20,281 36,312 61,367 97,679

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