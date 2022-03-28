Nisan’da elektriğe zam mı var?

Döviz kurlarındaki artışla birlikte elektrik üretim maliyetleri katlanarak artıyor. Nisanda zam yapılmaması durumunda temmuz ayında yüzde 100’ün üzerinde zamma mecbur kalınacak.

Enerji Uzmanı Çağada Kırım artan elektrik üretim maliyeti ile birlikte faturalara yansımasının nasıl olacağını değerlendirdi. Kırım’ın hesaplamalarını göre, Nisan ayı ile birlikte tüm tüketici gruplarında en az yüzde 20’lik zam olacak. Döviz kurlarındaki artışla birlikte elektrik üretim maliyetleri katlanarak artıyor. Kilovatsaat (kWh) başına net enerji maliyeti 1.75 TL’yi geçti. Vergi hariç diğer giderlerle birlikte bu rakam 2 TL’yi aşarken, tüketiciye satılan elektriğin kWh fiyatı bunun oldukça altında kalıyor. Haber Merkezi

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