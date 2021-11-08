Nitelikli eleman sorunu büyüyecek

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, “Sanayinin nitelikli teknik eleman sorunu daha da büyüyecek, 10 yıl içinde CNC torna çalışanlarına talep artacak” dedi.

ABD İşçi İstatistikleri Bürosu’nun lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yoğun talep görmesi beklenen meslekler arasında CNC torna çalışanlarının yer aldığını belirten Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, “Araştırmaların da gösterdiği gibi 10 yıl içinde sanayide CNC torna çalışanları gibi nitelikli teknik elemanlara yoğun bir talep yaşanacak. Sanayisi, üretim hacmi ve ihracatı her gün artan ülkemizin nitelikli teknik eleman sorunu daha da büyüyecek. Araştırmalar öncülüğünde sanayinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını doğru belirleyerek gençlerimizi, sanayinin nitelikli teknik eleman ihtiyacına yönlendirecek adımlar atmalıyız” dedi.

Teknik eleman ihtiyacına odaklanmalıyız

Yapılan araştırmaların sanayide nitelikli teknik elemana olan talebin gelecekte daha da artacağını ve bu artıştan Türkiye’nin de etkileneceğini belirten Varlık, “Türkiye’de işsizlik her geçen gün artarken; işsizler alanlarında iş, sanayiciler ise nitelikli insan kaynağı bulmakta zorluk çekiyor. Bu sorunun önüne geçmek için yapılan araştırmaları baz alarak sanayinin nitelikli teknik eleman ihtiyacına odaklanmalı, özellikle lise eğitimi sonrası kurs, eğitim programları ile eğitip, mesleki yeterlilik belgesi ile de niteliklerini belgeleyerek gençlerimizi sanayiye kazandırmalıyız” diye konuştu.

Nİhat Orhan - İSTANBUL