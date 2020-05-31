Normale dönüş 6-12 ay içinde

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve salgının psikolojik-sosyal etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarını açıkladı.
Ankete katılanların büyük çoğunluğunun (% 46,2) gündelik hayatın 6-12 ay içinde normale döneceğini düşündüğünü ortaya koyan anket sonuçlarında bir diğer öne çıkan sonuç ise katılımcıların % 69,2’sinin alınan tedbirler kapsamında uzaktan çalışmaya başladığı oldu. Ankete katılan üyelerin % 69,2’i alınan tedbirler kapsamında uzaktan çalışmaya başlarken, katılımcıların % 35,9 uzaktan çalışmanın daha yorucu, % 25,6’sı ise bu sistemin daha stresli olduğunu düşünüyor. Anketin ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise alınan tedbirlerle ilgili. Katılımcıların % 51,3 salgın sebebiyle alınan ekonomik önlemlerinin yetersiz olduğu görüşünde birleşiyor.
İstanbul - Reyhan Keser