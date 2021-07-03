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3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Normalleşme seyahat trafiğini arttırdı

03 Temmuz 2021, Cumartesi 11:46
1 Temmuz itibarıyla hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağının ve şehirler arası arası seyahat kısıtlamasının tamamen kalkması, seyahat taleplerini de arttırdı.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte seyahat trafiği de arttı. Seyahat Sitesi Enuygun’un verilerine göre, 1 Temmuz haftasında uçak bileti satışlarında yüzde 115, otobüs bileti satışlarında yüzde 324, konaklanma satışlarında ise yüzde 381 artış medyana geldi. Türkiye’de aşılamanın da son dönemde hız kazanmasıyla birlikte normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. 1 Temmuz itibarıyla hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağının ve şehirler arası arası seyahat kısıtlamasının tamamen kalkması, seyahat taleplerini de artırdı. Yasakların kalkmasıyla birlikte, seyahat planlarını askıya alanlar ve yeni plan yapanlar uçak, otobüs ve otel biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun’un yaptığı açıklamaya göre; 1 Temmuz haftasındaki uçak bileti satışlarında yüzde 115, otel rezervasyonlarında yüzde 381, otobüs biletleri satışında ise yüzde 324 artış meydana geldi. 

Otel ve uçak aramalarında artış

Uzun süredir tatil hayali kuranlar ise seyahat planlarını yapmaya başladı. Hem arama hem de satış hacminde büyük bir artış yaşayan site verilerine göre, önceki haftaya göre uçak bileti aramaları yüzde 115, otobüs bileti aramaları yüzde 186, otel aramaları ise yüzde 170 arttı. Uçak seyahatlerinde en çok arama yapılan şehir İstanbul olurken, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında ise Antalya ilk sırada yer aldı. Otel rezervasyonu aramalarında ise Türkiye’nin tercihi Antalya’dan sonra Muğla, Aydın, Balıkesir ve İstanbul oldu.

HABER: SEDAT SERDAR - İSTANBUL

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