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O para 4.5 kg ete ancak yeter

18 Şubat 2024, Pazar 00:17
TÜED GENEL BAŞKANI KAZIM ERGÜN, EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİNİN 3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN “SON 6 YILDA DİNİ BAYRAMLARDA ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ İLE 2018 YILINDA KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK ALAN EMEKLİLER, 2024 YILINDA SADECE 4,5 KİLO ET ALABİLMEKTEDİR.” DEDİ.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin “TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir” dedi.

En az 5 bin 500 lira olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, emekliler için bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselttiklerini açıkladığını söyleyen Ergün, çalışanlara yılda 4 ikramiye ödendiğini hatırlattı, emekliye bayram ikramiyelerinin artış sistemi olmadığını vurguladı. Ergün şunları söyledi: “Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir. Piyasa koşullarına bakıldığında ise o günlerde bir küçükbaş kurbanlık fiyatı baz alındığında yaklaşık aynı rakama ulaşılmaktadır ancak açıklanan 3 bin TL ikramiye tutarı; kabul edilebilir, sindirilebilir, vicdanlarda onaylanabilir bir rakam olmaktan uzak kalmıştır. Bu gerçekler doğrultusunda emekli bayram ikramiyeleri de gerçekçi kriterlere göre yeniden güncellenmelidir.”

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