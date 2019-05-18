O plan şimdilik askıda

Merkez Bankası’nın İhtİyat akçelerİnden Hazİne’ye 40 mİlyar lİra aktarılma planının şİmdİlİk askıya alındığı İddİa edİldİ.

Merkez Bankası’nın (MB) ihtiyat akçelerinden Hazine’ye 40 milyar lira aktarılma planının şimdilik askıya alındığı iddia edildi.

İsmi gizli tutulan iki kaynaktan alınan bilgilere göre TCMB’nin yasal rezervlerinden Hazine’ye para aktarımı için yasa hazırlığından vazgeçti.

euronews’in haberine göre, geçtiğimiz hafta Hazine’ye beklenenden daha fazla verilen bütçe açığını rahatlatmak üzere 40 milyar liranın aktarılacağı açıklaması ekonomistlerce tepkiyle karşılanmıştı. Uzmanlar, uygulamanın MB’nin başka bir krize müdahale etme kabiliyetini zayıflatmasından endişelerini dile getirmişti.

PARA BASMANIN NETİCESİ NE OLUR?

Ankara Üniversitesi’nden Ekonomi Profesörü Yalçın Karatepe uygulamanın “alışılmışın dışında” olduğunu söylemişti. Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Geçmişteki Merkez Bankası’ndan kısa vadeli avans kullanılmasından farklı olarak Hazine Merkez Bankası’na borçlanmadan, Merkez Bankası’nın para basmasıyla Hazine’ye kaynak aktarımı mümkün olacaktır. Bu da hem enflasyon, hem kurlar hem de bütçe açığını önümüzdeki dönemlerde ciddî şekilde sorgular hale getirecek bir uygulamadır.” değerlendirmesi yapmıştı.

Karatepe, bu 40 milyar liralık kaynağın yenilenen İstanbul seçimlerine (23 Haziran) kadar iktidar tarafından kullanılmasını beklediklerinin altını çizmişti.

GERİLİM SÜRER

Uzmanlar, Hazine’ye kaynak aktarımının 23 Haziran’a kadar bir defalık malî destek sağlayacağına, sonrasındaysa ekonomiyi daha da daraltacağına yönelik öngörüde bulunmuştu. Öte yandan, Türk Lirası son haftalarda yerel seçim sonuçlarındaki belirsizlikler ve seçimlerin beklenmedik şekilde yenilenmesi dolayısıyla yeniden baskı altına girdi. Uzmanlar piyasalardaki gerilimin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söylüyor.