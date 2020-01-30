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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

O şirketler kazanacak

30 Ocak 2020, Perşembe 01:42
KPMG Türkiye İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Tuğba Kavak, şirketlerin çalışanlarını artık memnun edilmesi gereken birer müşteri gibi görecek olanlarının kazanacağını söyledi.

Endüstrinin teknolojiyle bütünleştiği ve yeni jenerasyonların iş hayatına atıldığı çağda kurumları büyük değişimler bekliyor. KPMG’nin yaptığı “İnsan Kaynaklarının Geleceği” araştırmasına göre bu değişimden başarıyla geçmek isteyen şirketler, çalışanlarını mutlu edecek bir ortam oluşturmak zorunda. Şirketler yetenekli çalışanlara sahip olabilmek için ‘müşteri deneyimi’ gibi ‘çalışan deneyimi’ tasarlayacaklar Araştırma, finansal ağırlıklı planlarla geleceğe hazırlanan şirketlerin, insan kaynakları politikalarının da köklü değişimden geçmesi gerektiğini ortaya koyuyor. KPMG’nin yaptığı “İnsan Kaynaklarının Geleceği” araştırmasına göre, Endüstri 4.0’la gelen değişimden büyüyerek çıkmak isteyen kurumlar, yeni çağa uyum sağlayabilecek yeteneklere sahip çalışanları bünyelerine katmak zorunda. Bu sebeple şirketlerin, çağın kilit sözcüğü olan ‘müşteri deneyimi’ gibi ‘çalışan deneyimi’ tasarlamaları gerekecek.

ÇALIŞAN DENEYİMİNİ OKUYAN İLERLEYECEK

Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan KPMG Türkiye İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Tuğba Kavak , “Şirketler çalışanlarını artık memnun edilmesi gereken birer müşteri gibi görmeye başlayacak. En iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak isteyen şirketler, birlikte çalışma deneyimini gençlere yaşatmak zorunda. Özenle hazırlanması gereken bu süreçte, çalışanlar için ‘müşteri seviyesinde’ teşvik edici bir deneyim sağlanması amaçlanmalı. İş hayatında basamakları tırmanan Y kuşağı ve yolda olan Z kuşağı için kriterler değişti. Yeni jenerasyonların anlayışına göre hangi şirkette çalışacağından çok çalıştığı şirketin kendisine sosyal ve kültürel anlamda ne katacağı önemli. Çalışan deneyimini en iyi kurgulayan ve anlatan şirket, çağın diğer parametlerine göre belirlediği yolda ilerleyebilir” dedi.

KPMG’nin araştırmasından çıkan rapora göre,‘çalışan deneyimi’ şu başlıklara ayrılıyor;

- Dijital deneyim; çalışanların görevlerini tamamlamak için hangi teknolojik aletleri kullandığı

- Sosyal deneyim; bir dayanışma ve topluluk hissi oluşturulması

- Çevresel deneyim; fizikî çalışma alanının tasarımı. 

İstanbul - Reyhan Keser

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