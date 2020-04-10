Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 13.8 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Ocak ayında Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 13.8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalış ile yüzde 15.7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 44.0 oldu.

NİSAN VERİLERİ ŞAŞIRTMASIN

Koronavirüs salgınının istihdama etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Serdar Sayan, Türkiye tarihinde görülmemiş işsizlik oranlarının gündeme geleceğini belirterek, “Yüzde 25-30’luk işsizlik kimseyi şaşırtmasın” dedi. Bir tv kanalında canlı yayına katılan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sayan, salgının işsizlik oranına etkisinin Temmuz ayında açıklanacak olan Nisan ayı verileriyle görülmeye başlanacağını belirtti. Salgının etkisinin yazın da sürmesi durumunda turizmde de büyük istihdam kaybının gerçekleşeceğini vurgulayan Prof. Dr. Sayar, “Bu durumda yılı istihdam ve ekonomi açısından çok kötü bir noktada kapatırız” diye konuştu.