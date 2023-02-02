Ocak’ta dış ticaret açığı rekor kırdı

Ocak ayında ithalattaki artış yüzde 21 oldu. 14,3 milyar dolar dış ticaret açığıyla aylık rekor kırıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocakta ihracatın 19,4, ithalatın 33,7 milyar dolara ulaştığını, dış ticaret açığının ise 14,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Muş, ocak ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Muş, “Ocak’ta ihracat yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolara ulaştı. İthalat ocakta 33,7 milyar dolar oldu. Altın ithalatındaki yükseliş de ithalatta etkili oluyor. Parite etkisiyle 500 milyon dolar değerinde daha az ihracat gerçekleşti” dedi. AA

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