Ocakta ekmeğe zam gelebilir

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul’da farklılık gösteren ekmek fiyatlarına tepki gösterdi.

Ocak ayında asgari ücretle birlikte ekmek fiyatlarının artabileceğine vurgu yapan Balcı, fiyat farklılıklarına karşı denetim yapılması gerektiğini ifade etti. Halk TV’ye açıklamalarda bulunan şöyle konuştu: “İstanbul’da da ekmeği 240-250 gram yapıp 10 TL’den satan işletmeler var. Bir ekmek 8 liraya satılıyorsa İstanbul’un her yerinde böyle olmalı. Gramı yüksek olsa bile 10 liradan satılması doğru değil. 4-5 ilçede 10 liradan satılıyor. Zincir markette 10 lira değil. Denetimlerle en kısa zamanda düzelmesi gerekiyor. Maliyetler yükseliyor, un fiyatları yükseliyor, asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret farkı söz konusu olacak. Asgari ücrette ne kadar artış olursa çalışana verilen ücret o oranda artacak. Asgari ücretteki farktan un fiyatının sürekli artış göstermesi maliyet artışı ciddi maliyet arışı oluşturacak. Ocakta ekmek fiyatlarında artış olabilir.” Haber Merkezi

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