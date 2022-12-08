OECD: Gıda fiyatlarında rekor Türkiye’de

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Rapora göre, OECD ülkeleri arasında ortalama gıda enflasyonu eylülde yüzde 15,3 iken ekimde yüzde 16,1’e yükseldi. Böylelikle OECD’nin gıda enflasyonu Mayıs 1974’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Türkiye ise OECD ülkeleri arasında yüzde 99 gıda enflasyonuyla açık ara ilk sırada yer aldı. TÜİK’in, ekim ayında yüzde 99 olarak açıkladığı gıda enflasyonu kasımda 102,55’e yükselmişti. Gıda enflasyonunda Türkiye’yi yüzde 42,9’la Macaristan ve yüzde 33,7’yle Litvanya izledi. OECD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülen yıllık enflasyon ise ekimde yüzde 10,7’ye yükseldi. 38 OECD ülkesinin 18’inde çift haneli enflasyon görülürken, en yüksek oranlar Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Türkiye’de olarak sıralandı. Haber Merkezi

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