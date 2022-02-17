Ofise dönmek istemiyorlar

ABD’de yapılan bir anket, pandemi döneminde evden çalışan Amerikalıların çoğunun ofise dönmek istemediğini ortaya koydu.

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 59’u hâlâ evden çalışıyor. Ankete katılanların yüzde 60’ı, pandemi sonrası evden ya da ofisten çalışma seçeneği sunulsa evden çalışmayı tercih edeceğini söyledi. Evden çalışmayı tercih edenlerin yüzde 42’si Kovid-19’a maruz kalma endişesi taşırken, yüzde 76’sı ise bunun bir tercih olduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 64’ü evde çalıştıkları için iş-yaşama dengelerinin iyileştiğini belirtirken, yüzde 44’ü ise evden çalışmanın üretkenliklerini arttırdığını kaydetti. AA

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