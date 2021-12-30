Ofise dönüş masrafları arttırdı

Pandemide aşılama süreciyle ofise dönülen yerlerde masrafların giderek arttığı belirlendi. Azalan kahve, kalem, kağıt masraflarının yerini havalandırma sistemi, maske ve dezenfektan aldı.

Koronavirüs sebebiyle bir dönem uzaktan çalışan, daha sonra ofise dönen şirketlerde ofis masrafları giderek artmaya başladı. Öte yandan Koronavirüs’ün hızla yayılan Omicron varyantının ofislere dönüşü bir kez daha tersine çevirmesi bekleniyor. The New York Times Gazetesi’nde yer alan haber, ABD’de ofis çalışanlarının pandemide aşılama süreciyle dönmeye başladığı ofislerde, masrafların giderek arttığı tesbitini aktardı. Pandemi sebebiyle ofislere daha güçlü havalandırma sistemlerine ve daha geniş açık alanlara ihtiyaç duyulması, çalışanların dönüşüne hazırlığın öne çıkan masrafları olarak gösterildi. Yeni temizlik hizmetlerinin de pandemi öncesi döneme göre masrafları arttırdığı belirtildi.

Çoğunluk hibrit sisteme geçiyor

Çoğunlukla hibrit sisteme geçen ofisler, tam kapasite çalışmasa da azalan kahve, kalem, kâğıt masraflarının yerini maske ve dezenfektan aldı. T24’deki habere göre Cornell Üniversitesi Endüstri ve Çalışma İlişkileri Bölümü’nden Nellie Brown, çalışanların hava kalitesine hiç olmadığı kadar önem verdiğini söyledi. Brown “Havalandırma sisteminize yatırmadığınız parayı hasta çalışanlarınıza harcayabilirsiniz” dedi. Çok sayıda şirket aşılama süreçlerinden sonra ofislere dönse de Omicron varyantının hızla yayılmasının yeniden şüphe doğurduğu vurgulandı.

Haber Merkezi