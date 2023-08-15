Marmara Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 200 zam yaptı.

Marmara Üniversitesi yönetiminin yayınladığı fiyat listesine göre, öğrenci yemeklerinin ücreti 15 liraya çıkardı. Öğrenciler normalde yemeğe 5 lira ödüyordu. Böylelikle öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam yapılmış oldu.

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