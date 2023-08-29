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29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya

29 Ağustos 2023, Salı 18:49
Kira krizinin derinleştiği ve depremler sonrası yoğun göç alan Ankara’da, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya:

“Okumak bile lükse dönüştü.” Sekizi devlet, 13’ü vakıf olmak üzere 21 üniversitenin bulunduğu başkent Ankara’da, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kiralar ciddi oranda yükselmiş durumda. Öğrencilerin genel olarak yaşadığı semtler olan 100.Yıl, Bahçelievler ve Cebeci’de emlakçılar fiyatların en az iki kat arttığını belirtirken, öğrenciler ise kiralık ev bulamadıklarını, bulsalar da fiyatlardan dolayı vazgeçmek durumunda kaldıklarını anlattı. gazeteduvar’ın haberine göre, ODTÜ makine mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi olan ve 100. Yıl’da yaşayan Burkay da artan ev kiralarından dolayı mağduriyet yaşayan öğrencilerden birisi. İki arkadaşıyla birlikte 100. Yıl’da ikamet eden Burkay, 3 bin lira olan ev kirasının ev sahibi tarafından 7 bin 500 liraya yükseltilmek istenmesinin ardından taşınmak durumunda kaldı. Ankara’da ön lisans, lisans ve yüksek lisansta okuyan toplam yaklaşık 300 bin civarındayken, 37 KYK ve üniversitelerin yurtlarında kapasite yaklaşık 45 bin kişilik. Devlet yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin başvurduğu özel yurtların fiyatları ise cep yakıyor. Burkay, “Özel yurtlara gidelim desek en kötüsünün yıllık fiyatı 50 bin lira olmuş. 100 bin, 150 bin yıllık para isteyen yurtlar var. Bu soruna ilişkin adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE OKUMAK LÜKS OLDU

Ankara Üniversitesi öğrencisi olan Müge de yüksek kira fiyatlarından şikayetçi. Fiyatların öğrencilerin ödeyemeyeceği durumda olduğunu dile getiren Müge, özellikle de öğrenci olduklarını duyduktan sonra ev sahiplerinin ya da emlakçıların evi kiraya vermekten vazgeçtiğini söyledi. Öğrencilere verilen bursun 1250 lira olduğunu ve eve çıkan bir öğrencinin bu para ile en fazla faturalarını ödeyebileceğini belirten Müge, “Kışın bu para ile eve çıkmayı bırakın doğalgaz faturasını dahi ödeyemezsiniz. Kiralık oda ilanlarına bakıyorum. 4-5 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyatları ödeyebilmek için ya ailenizin zengin olması gerekiyor ya da bir yerde çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Gençler iyi okullarda okumak, kendini de geliştirebilmek için Ankara’ya geliyor. Ancak bu kiralarla, bu hayat pahalılığı ile okumak bile lükse dönüşmüş durumda” dedi. 

Haber Merkezi

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